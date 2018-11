OM : Le podium pour booster le mercato ? Dugarry a un gros doute

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Malgré sa victoire à Amiens (1-3) dimanche soir, l’Olympique de Marseille n’a pas convaincu tous les observateurs.

Il faut dire que l’équipe de Rudi Garcia s’en est uniquement remis aux coups de génie de son attaquant Florian Thauvin. Mais selon Christophe Dugarry, cet OM moyen porté par un joueur hors normes pourrait atteindre le podium dans cette Ligue 1 assez faible. Sur l’antenne de RMC Sport, l’ancien buteur des Bleus a expliqué qu'il attendait avec impatience de voir l'OM en Ligue des Champions afin de voir quels seront les changements opérés par Frank McCourt. Il ironise notamment sur l'enveloppe mercato du club marseillais...

« C’est pas contre Thauvin, mais j’ai peur que ça suffise pour que l’OM finisse sur le podium. Ils ont joué sans vrai numéro neuf, sans vrai numéro six et avec un mec qui n’a pas joué depuis six mois (Rolando, ndlr). Garcia a parlé de maîtrise, mais moi je ne l’ai pas vu. Mais bon, d’être bon un petit peu, moyen souvent, dans notre championnat ça suffit. C’est ça qui est un peu dramatique en ligue 1. Pour Lyon c’est pareil… Ca suffit pour rester 3e ou 4e. Le niveau de notre championnat fait que ça suffit d’avoir un bon Thauvin, même sans avant centre. Mais ça ne me rassure pas sur cet « OM Champion Project ». J’ai tellement hâte de voir Marseille en Ligue des champions car j’ai l’impression que ça va tout révolutionner à l’OM. Quand ils y seront, tous les joueurs vont vouloir venir, l’actionnaire va remettre 200 Millions d’euros pour recruter…. J’ai vraiment hâte pour enfin voir du football et des joueurs à l’Olympique de Marseille… » a expliqué avec ironie l’animateur de Team Duga, inquiet pour le Champions Project et qui attend de voir quels seront les réels changements à l'OM lorsque le club atteindra la C1.