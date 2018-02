OM : Le podium dans la poche ? N'oubliez pas l'OL demande Canuti

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Pendant que Lyon perd des points à chaque match depuis son succès face au PSG, l’OM et l’ASM engrangent et s’envolent.

Un scénario qui permet aux fans phocéens de croire désormais fermement au podium, tant la dynamique actuelle est prometteuse. Et les six points d’avance sur l’autre Olympique ont forcément de quoi convaincre. Mais attention, cet écart pourrait vite fondre prévient Romain Canuti, journaliste interrogé sur Le Phocéen, et pour qui ce déplacement de l’OM à Paris lors de la prochaine journée pourrait bien rappeler que rien n’est encore joué.

« On me dit, pour avoir un ordre d’idées, qu’on a désormais 75 % de chances de finir sur le podium à l’heure actuelle. Moi je rappelle qu’avec Bielsa, à un moment, on avait 99 % de chances de finir sur le podium parce que toutes les équipes qui avaient été championnes d’automne finissaient toujours sur le podium. Et bah non, l’OM a été la première équipe à finir quatrième. Il y a un matelas, mais il sert pour le match suivant. C’est remis en cause à chaque fois. Cela permet d’aborder sereinement le match à Paris, si tu perds là-bas, ce n’est pas grave. Mais derrière, si Lyon gagne, ils reviennent à trois points, la dynamique n’est plus la même et tu n’as toujours pas rencontré Lyon », a souligné Romain Canuti, pour qui la réception prochaine de l’OL sera forcément le match à ne pas perdre, ou mieux, à gagner, pour permettre à l’OM d’assurer sa place dans le Top 3.