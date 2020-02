OM : Le plan de Marseille plombé par Kamara au mercato ?

Dans : OM.

Nettement déficitaire, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de vendre pour près de 60 ME cet été afin de rester dans les clous du fair-play financier.

Au sein de l’effectif olympien, quatre joueurs jouissent d’une belle valeur marchande et sont donc susceptibles de faire leurs valises dès la fin du championnat : Florian Thauvin, Morgan Sanson, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Le défenseur central de formation, titulaire au poste de milieu défensif depuis la fin de l’année 2019, est sans doute celui dont la cote a le plus grimpé depuis le début de la saison. Il faut dire que son profil a tout pour plaire, et que sa seule vente pourrait suffire à combler le déficit de l’Olympique de Marseille.

Mais le minot formé à l’OM ne l’entend pas de cette oreille. En effet, présent en conférence de presse avant le déplacement à Nîmes vendredi, Boubacar Kamara a indiqué qu’il se voyait rester afin de disputer la Ligue des Champions avec Marseille. « Pour moi ça serait un rêve et un objectif de joueur la Ligue des Champions avec l’OM. C’est mon club, où j’ai toujours joué. Je la regardais petit dans les tribunes. Avoir cette musique au Vélodrome, ça serait magnifique. Si on y est, vous connaissez la suite, je ne vais pas vous faire de dessins. Tous les joueurs qui ont contribué à la qualification voudront la jouer. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato » a indiqué Boubacar Kamara, visiblement très peu concerné par les très gros problèmes financiers de l’Olympique de Marseille. Reste à voir si Jacques-Henri Eyraud trouvera la formule magique pour conserver Boubacar Kamara tout en bouchant une partie du déficit important de l’OM afin de satisfaire le joueur… mais également et surtout l'UEFA dans le cadre du fair-play financier.