OM : Le Phocéen présente ses excuses et zappe Julien Cazarre

La venue de Julien Cazarre dans un talk-show du Phocéen a fait des vagues. Au point que l'émission a été retirée et que le patron du média marseillais a présenté ses excuses.

Que Le Phocéen invite Julien Cazarre avait déjà de quoi agacer certains supporters de l’Olympique de Marseille, mais qu’en plus ce dernier vienne avec un tee-shirt jugé blasphématoire à l’encontre la Bonne Mère, le surnom de la basilique de la cité phocéenne, a visiblement été la goutte d’eau qui a fait déborder la vase, autant que les propos musclés entendus durant cette émission. Et ce mercredi, le patron du site spécialisé a tenu à présenter ses excuses après cette émission, annonçant même qu’elle avait été purement et simplement supprimée du Phocéen, reconnaissant tout de même que les messages haineux à l’encontre du média marseillais de certains internautes étaient clairement scandaleux.

Mais Sébastien Volpe a quand même tenu à s’excuser. « Je vous dois quand même des excuses. Je les dois à tous ceux qui nous ont dit que cette émission était vulgaire (…) Certains propos, qui ne choqueraient personne dans un groupe d'adultes, n'avaient pas leur place dans notre émission. Vous pouvez compter sur moi pour que cela n'arrive plus jamais (...) Pour le reste, l'émission a évidemment été retirée de nos médias lorsque nous avons pris conscience du fameux tee-shirt. Nous sommes tous au Phocéen évidemment d'accord pour dire que c'était de très mauvais goût. Encore une fois, si mes équipes avaient été sur un vrai plateau télé et pas sur de simples smartphones, l'incident n'aurait jamais eu lieu. Par contre, inviter Julien Cazarre et Sébastien Thoen dans une même émission nous semblait une bonne idée. Ça n'a pas été le cas. Mais à tous ceux qui se cachent derrière des pseudo sur les réseaux sociaux, je leur confirme que nul ne pourra jamais douter de notre Amour de l'OM », a précisé le patron du site.