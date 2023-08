OM ‍: Le nouveau chouchou du Vélodrome déjà menacé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Buteur face à Reims (2-1) samedi en Ligue 1, Vitinha a marqué des points auprès de l’entraîneur Marcelino. L’attaquant de l’Olympique de Marseille pourrait bien gagner sa place de titulaire contre le Panathinaïkos mardi, au détriment de la recrue Iliman Ndiaye.

Vitinha en sauveur de l’Olympique de Marseille, peu sont ceux qui auraient misé sur un tel scénario. C’est pourtant bien l’attaquant portugais qui a donné la victoire à son équipe face à Reims samedi, lors de la 1ère journée de Ligue 1. L’ancien joueur de Braga a en effet inscrit le deuxième but olympien au cœur d’une prestation remarquée. Disponible, solide dans les duels et présent dans la surface, Vitinha a sans doute rendu sa meilleure copie depuis son arrivée l’hiver dernier.

"Je me sens beaucoup mieux ici", auteur du but décisif face à Reims, Vitinha s'est exprimé en zone mixte après la rencontre#OMSDR #OM #TeamOM pic.twitter.com/DQt58zDFzQ — La Provence OM (@OMLaProvence) August 12, 2023

Une performance encourageante qui n’a pas échappé à l’entraîneur Marcelino. « Il a fait un très bon match, commentait le coach marseillais après la rencontre. Il a eu beaucoup de travail, il a été très bon dans ses mouvements, a été intéressant sans ballon, a eu une grande présence dans la surface adverse, a marqué et aurait pu en mettre un autre… Ce match va lui faire beaucoup de bien, notamment pour sa confiance. Il reste un jeune joueur, il a prouvé qu’il méritait d’être ici et qu’il va avoir du temps de jeu. Il grandit de plus en plus, il va encore progresser, j’en suis persuadé. »

Ndiaye seulement remplaçant ?

Séduit, Marcelino pourrait déjà changer ses plans. La paire composée de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Iliman Ndiaye semblait confortablement installée devant. Mais à la veille du match retour contre le Panathinaïkos, pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, Vitinha risque de bousculer la hiérarchie. En effet, le journal L’Equipe voit une hésitation entre le Portugais et l’international sénégalais, pas encore à son meilleur niveau avec l'Olympique de Marseille. Le nouveau chouchou du Vélodrome pourrait donc payer le réveil soudain et inattendu de son concurrent.