Thauvin de retour à l'OM, l'idée folle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En 2021, Florian Thauvin a fait le choix de quitter la pression médiatique de l’OM afin de s’exiler au Mexique. Un choix que le champion du monde 2018, qui a vécu une période très difficile, regrette sur le plan sportif.

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille au 21e siècle, Florian Thauvin a quitté le club phocéen avec un énorme pincement au cœur il y a deux ans. Le champion du monde 2018 a fait le choix de l’exil au Mexique, à l’instar d’André-Pierre Gignac. Usé par la pression des supporters et des médias dans la cité phocéenne, Florian Thauvin a quitté l’Europe… un choix qu’il regrette aujourd’hui. Certes, « Flotov » a fait son retour dans le football européen en signant à l’Udinese en Italie. Mais très concrètement, le gaucher qui a martyrisé une bonne partie des latéraux de Ligue 1 semble aujourd’hui regretter son départ de l’OM. Dans une interview accordée au Canal Football Club, Thauvin s’est exprimé sur la période de dépression qu’il a vécue mais également sur ses regrets d’avoir quitté Marseille, un club qui lui correspond à la perfection selon lui. Pablo Longoria doit-il voir cette déclaration comme un appel du pied alors que plusieurs joueurs offensifs de l’OM vont déserter le club durant la CAN au mois de janvier (Ounahi, Harit, Ndiaye, Sarr) ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Florian Thauvin (@flotov)

« J’étais très bien sportivement à ce moment-là mais j’avoue que mentalement, je ne l’étais pas. L’OM est un club vraiment exceptionnel, c’est une vraie chance d’y jouer, c’est plus difficile mentalement, on en ressort lessivé. Avec tous les clubs que j’ai fais peut-être que l’OM était le club parfait pour moi. Oui ça me manque » avoue Florian Thauvin au sujet de l’Olympique de Marseille avant de revenir sur son choix de partir au Mexique et sur la période très sombre qu’il a ensuite vécu. « Quand j’ai fait le choix de partir au Mexique, je voulais retrouver un peu plus de tranquillité, moins de pression, que ce soit des supporters ou même des médias » argumente-t-il avant de conclure.

L'appel du pied de Florian Thauvin à l'OM

« En fait, je ne m’en suis pas rendu compte moi-même. Ce sont des personnes autour de moi qui m’ont dit d’aller voir quelqu’un. Et puis en allant voir cette personne, trois mois avant que je parte de l’OM, au fil de la conversation, j’ai éclaté en sanglots. Ça m’a fait du bien et on a repris la conversation et cette dame m’a dit à un moment ‘c’est un stade bas mais vous êtes déjà au stade de la dépression’. J’étais choqué mais je me suis dit qu’il fallait peut-être prendre un peu de recul » détaille Florian Thauvin, qui s’est refait une santé depuis et qui semble prêt à affronter un nouveau défi à l’Olympique de Marseille. Reste à voir si le club phocéen qui s’est spécialisé dans le retour de ses exs (Mandanda, Payet) sera tenté par un come-back de Thauvin.