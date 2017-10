OM : Le mystère sur Mitroglou bientôt levé !

Dans : OM, Ligue 1.

Brillant avec la Grèce lors des deux derniers matches de qualification pour le Mondial 2018, Kostas Mitroglou a retrouvé le chemin de Marseille, où l'attaquant n'a toujours pas joué la moindre minute en Ligue 1. Mais l'heure des grands débuts en Championnat du dernier renfort offensif de l'OM lors du mercato estival a probablement sonné, et cela pourrait même se traduire par une titularisation dimanche soir à la Meinau contre Strasbourg.

Au moment d'évoquer la possibilité d'aligner Kostas Mitroglou dès le coup d'envoi en Alsace, Rudi Garcia s'est fait mystérieux. « Le système peut me permettre d’intégrer Kostas mais il faut voir comment il a récupéré. Il s’est entraîné jeudi avec nous, mais à J+2, on lui a surtout demandé de ne pas se blesser, ce qu’il a fait pendant la mise en place tactique. On va en savoir plus sur sa forme mais il a joué deux matches quasiment entiers. J’avais demandé au sélectionneur de ne pas le faire jouer 90 minutes, il en a joué 89 ; à la 65e, il lui a demandé de sortir, mais Mitro a préféré continuer et il a eu raison parce qu’il avait besoin de compétition. En plus, lors du deuxième match, il est resté près de la surface adverse, il n’a pas fait de gros efforts physiques. L’inconvénient, c’est qu’il n’a pas pu participer aux séances tactiques importantes mercredi et jeudi, donc on verra. Lui faire disputer trois fois 90 minutes, non, mais il faut le mettre dans des conditions où c’est intéressant pour nous, en fonction de ce qu’on va trouver comme opposition », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui ne lèvera les interrogations que dimanche soir au moment de dévoiler son équipe de départ.