OM : Le mystère est levé sur ce choix du mercato hivernal

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est enfin offert le grand attaquant qu’il courtisait depuis de nombreux mois en bouclant l’arrivée de Mario Balotelli, lequel s’est engagé avec le club phocéen jusqu’à la fin de la saison. Un renfort qui a provoqué le départ de Kostas Mitroglou, prêté jusqu’en juin 2020 chez les Turcs de Galatasaray. Mais longtemps durant le mois de janvier, c’est Valère Germain qui tenait la corde pour quitter le club puisque Nantes mais surtout Nice souhaitaient le recruter. Finalement, l’attaquant français a été conservé par Rudi Garcia. Et selon RMC Sport, ce choix s’explique par l’envie du technicien marseillais d’associer Germain à Balotelli dans un 4-4-2.

« Dès que Mario Balotelli a donné son feu vert pour signer, Rudi Garcia a demandé à Valère Germain de rester à l'OM, le jugeant complémentaire vis à vis de l'Italien, et avec un profil différent. Le coach a donc tout de suite dit à ses dirigeants qu’il préférait voir partir Mitroglou plutôt que le Français. Discussion confirmée par Germain lui-même. Son entraîneur lui a demandé de rester en lui évoquant la possibilité de jouer à deux attaquants. "A toi de me convaincre de changer de système", a-t-il lancé à son joueur » explique le média. Contre les Girondins de Bordeaux mardi, le coach olympien a utilisé ce système de jeu malgré l’absence de Balotelli (non-qualifié). Et comme par hasard, Germain s’est montré à son avantage, au côté de Clinton Njie. En attendant une association avec Balotelli vendredi à Dijon ?