OM : Le Monaco-OL peut tout changer à l'OM avoue Germain

Dans : OM, Ligue 1, Monaco, OL.

Valère Germain, buteur de l'OM, après le nul contre Monaco (2-2) : « C'est dommage... On mérite peut-être de gagner ce soir... Mais ce n'est pas grave, on reste sur une très belle série. Ça me fait plaisir de marquer contre mon ancien club. Mais j'aurais bien aimé en marquer un deuxième pour faire gagner Marseille ! La semaine prochaine, il y a un Monaco – Lyon, donc il faudra gagner contre Metz vendredi pour en profiter, et potentiellement passer devant sur le podium », a-t-il lâché sur Canal+.