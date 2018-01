OM : Le mercato ? L'homme qui vaut 66 ME n'y pense même pas

Dans : OM, Mercato.

Il est, loin devant Luiz Gustavo ou Dimitri Payet, le joueur à la valeur marchande la plus élevée de l’effectif. Récemment, une étude du très sérieux observatoire du football avait fait savoir que, pour se payer Florian Thauvin à l’heure actuelle, il faudrait en théorie débourser 66 ME. Une somme colossale qui permet de souligner la très bonne décision prise par l’OM de l’avoir fait revenir en prêt puis en achat définitif après son échec à Newcastle. Plus mur, mais toujours aussi virevoltant, l’ancien bastiais est décisif quasiment à chaque match, et marche sur l’eau en ce début d’année 2018. S’il compte bien terminer sa saison à l’OM, il pourrait tout de même être courtisé à l’étranger s’il continue sur sa lancée épatante. Interrogé par Canal+ sur son avenir et un éventuel transfert en fin de saison, Florian Thauvin s’est montré limpide : pour le moment, cette question ne lui traverse même pas l’esprit.

« Je suis très bien à l'OM. J'ai eu assez de mal à revenir au club, et je me sens bien. L'important, c'est de jouer et prendre du plaisir. Je suis très bien comme ça », a expliqué l’ailier de l’OM, beaucoup plus concentré sur des objectifs plus concrets comme la course à la deuxième place ou le groupe des Bleus en vue de la Coupe du monde 2018.