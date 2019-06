OM : Le mercato fait flipper, Zubizarreta prend une tisane

Dans : OM, Mercato.

A l’heure de la reprise, l’Olympique de Marseille ne présentera aucune recrue. Les plus optimistes pourront se dire que le Steve Mandanda après son passage à Merano est quasiment un nouveau joueur. Pour le reste, il faudra patienter, effectuer des ventes pour préparer quelques recrues. Mais contrairement aux saisons précédentes, difficile d’imaginer voir un joueur débarquer pour plus de 15 ME. Une mission délicate pour Andoni Zubizarreta qui a pour la première fois réellement la charge du mercato à l’OM, avec des moyens limités et aucun mouvement à l’horizon. Pas de quoi stresser le dirigeant espagnol, toujours aussi posé, concentré et placide selon La Provence.

« Alors que les moyens promettent d'être réduits et même si la liste des recrues potentielles a été établie depuis plusieurs jours, Zubizarreta, désormais au centre du jeu, est attendu au tournant sur ce volet. Si les supporters et certains dirigeants s'inquiètent de la tournure que prend le mercato, lui demeure flegmatique, impassible et optimiste. Les ventes ne démarrent pas ? Il répond que sept joueurs s'en sont allés, ce qui n'est pas rien pour un effectif peuplé de vingt-neuf éléments. Le besoin de vendre pourrait-il faire baisser le prix des candidats au départ ? Non, il ne nourrit aucune inquiétude à ce sujet-là. Le recrutement patine dangereusement ? Il rétorque que le marché demeure bloqué quasiment de partout et que les Anglais n'ont pas encore lancé les grandes manœuvres », explique ainsi le quotidien régional à propos du mercato au ralenti de l’OM. Une belle vente en Angleterre, et tout pourrait alors se lancer…