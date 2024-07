OM ‍: Le mercato est pourri par trois « ‍boulets ‍»

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM a pris un vrai tournant avec le départ d’Aubameyang et la signature de Greenwood. De nouveaux mouvements sont attendus dans les prochains jours, surtout au rayon des départs.

La journée de jeudi a marqué une réelle accélération dans le mercato estival de l’Olympique de Marseille avec le départ attendu de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie saoudite. Le transfert du meilleur buteur marseillais à Al-Qadsiah va rapporter 10 millions d’euros au club phocéen, qui a ensuite officialisé la signature de Mason Greenwood en provenance de Manchester United. D’autres arrivées sont prévues dans les prochaines semaines mais pour Pablo Longoria, l’enjeu de ce mercato estival est aussi de se délester d’un certain nombre de joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas. Parmi eux, Samuel Gigot, Jordan Veretout ou Jonathan Clauss ont clairement été identifiés et sont poussés vers la sortie.

Thomas Lemar à l’OM, le téléphone de Longoria va sonner ! https://t.co/aatz2nV0D6 — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2024

Mais pour l’OM, comme pour tous les clubs, il est logiquement plus difficile de se séparer des indésirables plutôt que des très bons joueurs, comme Pierre-Emerick Aubameyang par exemple, que Pablo Longoria aurait adoré garder malgré son gros salaire. « Dans un deal, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Avec Aubameyang, Longoria peut dire qu’il perd 30 buts qu’il ne retrouvera pas. Mais de l’autre côté, il y a des gains économiques avec une indemnité de transfert, l’économie de masse salariale qui va permettre de financer le mercato sur d’autres aspects et d’alléger par rapport à ce que demandent McCourt et la DNCG. Mais c’est le foot, c’est classique, tu n’arrives pas à vendre les joueurs que tu veux » a lancé sur le plateau de Football Club de Marseille le journaliste Mathieu Grégoire, spécialiste de l'OM pour L'Equipe.

Veretout, Gigot et Clauss difficiles à faire partir

« C’est souvent le cas, c’est souvent les joueurs que tu as envie de garder qui partent et ceux que tu considères comme des boulets qui restent, avec tout le respect que j’ai pour eux car Gigot, Veretout et Clauss ne sont pas des boulets pour moi. Ce sont plutôt des bons joueurs, mais c’est eux que l’OM aimerait vendre. C’est pareil pour Iliman Ndiaye, il y a trois mois les dirigeants nous disaient que Ndiaye serait leur Zhegrova, qu’ils allaient le garder pour le faire progresser après une saison difficile » a lancé le journaliste de L’Equipe. En ce qui concerne Jonathan Clauss, une issue positive est espérée rapidement car les clubs intéressés ne manquent pas (Atlético, Nice, lire par ailleurs). Jordan Veretout a lui des touches au Qatar, une destination qui ne le botte pas tandis que Samuel Gigot, pour qui l’OM a un accord avec Trabzonspor, aimerait convaincre Roberto De Zerbi de le garder. Mais une chose est sûre, il n’y aura pas de la place pour tout le monde à Marseille la saison prochaine.