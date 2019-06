OM : Le mercato de Marseille dévoile ses secrets !

Dans : OM, Mercato.

Avec Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille prépare son mercato du renouveau.

Sous la houlette de Rudi Garcia, le club phocéen recrutait surtout des joueurs expérimentés susceptibles de renforcer l’effectif dans le présent et non pas dans le futur. Mais avec André Villas-Boas, la stratégie va complètement changer, puisque l’OM va plutôt recruter des jeunes talentueux à moindre prix lors de ce marché estival. Une tendance confirmée par Mohamed Bouhafsi, qui en profite pour faire un point complet sur le mercato de Marseille.

« Balotelli va quitter l’OM, sauf improbable retournement de situation. Il ne sera pas retenu. C’est beaucoup trop compliqué en termes de finances. Villas-Boas a proposé certains noms pour le poste de numéro neuf. L’entraîneur portugais espère quatre à cinq joueurs : un défenseur central, un milieu de terrain en cas de départ de Strootman, un attaquant pour remplacer Super Mario, et un latéral gauche pour concurrencer Amavi. Thuram ? Il est jugé trop cher. Wamangituka ? Le dossier va être vite refermé, car trop cher aussi. Mais, l’urgence c’est de trouver un voire deux défenseurs centraux pour remplacer les départs. Pour lui, l’OM a plutôt de gros problèmes défensifs qu'offensifs. Et son rêve est de garder Thauvin », a avoué, dans l’After Foot, le journaliste de RMC, qui explique que l’OM n’aura pas une grosse marge de manoeuvre, et donc un gros budget, pour se renforcer. Mais avec la paire Zubizarreta - Villas-Boas, qui s’entend à merveille, les supporters olympiens peuvent quand même s’attendre à de belles surprises.