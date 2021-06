OM : Le mercato accélère, Marseille cherche à Strasbourg

Dans : OM.

Le mois de juin sera celui de Pablo Longoria. Le président de l’OM est sur tous les fronts, de l'Amérique du Sud à l'Alsace.

S’il ne pourra pas recruter tout le monde, il enchaine les pistes à tous les niveaux pour renforcer son équipe, et satisfaire Jorge Sampaoli. En défense, conserver Leonardo Balerdi et Pol Lirola est prévu, mais les options d’achat freinent pour le moment ces arrivées définitives de joueurs déjà prêtés cette saison. Résultat, l’OM est bien obligé de travailler des plans B. Le nom de Jonathan Gradit du RC Lens a déjà été murmuré, mais Foot Mercato révèle ce mardi que la cellule de recrutement a suggéré la venue de Anthony Caci. Défenseur pouvant évoluer dans l’axe, le natif de Forbach, âgé de 23 ans, a surtout pris ses marques au poste de latéral gauche, avec une qualité de passe et une activité qui ont marqué les esprits cette saison en Ligue 1. Sa polyvalence serait un atout apprécié à Marseille, où on ne veut pas rester bloqué en cas de difficulté pendant la saison prochaine, qui s’annonce longue avec l’Europa League et les exigences physiques très poussées de Jorge Sampaoli. Pour faire venir le Strasbourgeois, il faudra toutefois sortir les arguments et notamment débourser une somme entre 4 et 5 ME.

« Il reste un an de contrat à Anthony dans le club qui l'a vu grandir. Aujourd'hui, il est strasbourgeois », a fait savoir l’agent d’Anthony Caci, qui ne veut pas lancer de rumeurs sans une avancée concrète. L’OM suit donc le dossier de près, et celui-ci pourrait prendre une tournure majeure cet été, puisque le joueur du Racing fait partie des prétendants à une place en équipe de France pour les JO de Tokyo. La première réponse viendra de toute façon de Julien Stéphan, qui donnera son feu vert ou non à des départs dans les prochains jours, après avoir repris en main l’équipe alsacienne.