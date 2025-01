Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM rêve toujours de caser Elye Wahi en Europe pour récupérer son investissement massif de l'été dernier. L'arrivée d'Arsenal s'explique par un gros coup de coeur.

Magie du mercato, l’Olympique de Marseille a les moyens de limiter la casse avec le décevant Elye Wahi. Recruté pour 25 millions d’euros l’été dernier, l’attaquant a malheureusement pour l’OM conservé sa forme moyenne de la deuxième partie de saison au RC Lens, et n’a pas réussi à se faire sa place. Titulaire, il a perdu cette position au profil de Neal Maupay, bien plus remuant et précis. Résultat, avec seulement la Ligue 1 à disputer jusqu’en juin, l’ex-pépite de Montpellier n’est pas forcément poussée vers la sortie ou mis dans le loft, mais Pablo Longoria ne le retiendra clairement pas. D’autant plus que les intérêts sont là.

Le coup de coeur d'Arsenal

Cela a de quoi surprendre La Provence, qui évoque les « débuts médiocres » de Wahi avec Marseille, mais souligne aussi que plusieurs clubs sont toujours très demandeurs. Il y a bien évidemment West Ham, mais aussi Bournemouth, une formation allemande restée secrète, et Arsenal. Les Gunners sont à la recherche d’un avant-centre après la grave blessure de Gabriel Jesus. Et ce ne sont pas les performances de Wahi avec l’OM qui mettent particulièrement en appétit les dirigeants londoniens. Non, ces derniers se souviennent à quel point l’attaquant avait été inspiré dans la double confrontation de Ligue des Champions de la saison passée. Wahi avait en effet inscrit le but vainqueur au Stade Bollaert, au terme d’un match plein ce qui n’avait pas forcément été toujours le cas dans cette campagne européenne.

Difficile de croire que l’ancien international espoirs sera recruté sur cette seule performance, tant cela ferait léger comme scouting, mais Arsenal croit en son potentiel. Pas au point de casser sa tirelire, car comme le rappelle La Provence, pour le moment l’OM n’a reçu absolument aucune offre d’aucun club pour son joueur sous contrat jusqu’en juin 2029 tout de même.