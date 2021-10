OM : Le malaise Gerson, stop ou encore ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Critiqué pour ses performances à l’OM avant la trêve internationale, Gerson vit également une période difficile avec la sélection brésilienne.

Titulaire contre le Venezuela dans la nuit de vendredi à samedi, Gerson n’a pas brillé. C’est peu de le dire, certains spécialistes s’étant même acharnés sur le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille après son match en demi-teinte. A force de répéter les mauvaises prestations, que ce soit avec son club ou avec sa sélection, Gerson risque bien de se retrouver remplaçant à Marseille. La crainte est légitime pour l’ex-milieu de terrain de Flamengo, lequel doit faire face à la concurrence de Pape Gueye, Valentin Rongier, Boubacar Kamara ou encore Mattéo Guendouzi. Dimanche soir, l’OM affronte Lorient au Vélodrome et devra se relancer après sa défaite contre Lille. A cette occasion, les choix de Jorge Sampaoli au sujet de Gerson seront scrutés.

Gerson sur le banc, la question se pose...

Dans un édito, Le Phocéen a analysé la situation délicate de Gerson. « Alors, doit-on laisser le Brésilien sur le banc et laisser les meilleurs joueurs du moment sur le terrain ? Ce serait ainsi le moyen pour l'ancien de Flamengo de souffler tout en regagnant sa place, s'il le mérite, à force de belles entrées ». Mais pour le relancer et lui faire retrouver de la confiance, Jorge Sampaoli pourrait également être tenté de persister avec Gerson en le maintenant dans le onze de départ de l’OM. « Dans un 3-4-3, on peut tout à fait imaginer une doublette Kamara-Gerson ou Rongier-Gerson, histoire d'allier force de récupération et qualité technique dans la transition. En 3-5-2, on peut aussi l'imaginer beaucoup plus haut sur le terrain, vu que c'est ainsi qu'il a débuté la saison. Avec Arkadiusz Milik devant lui, les échanges seront sans doute plus simples » conclu le média. Eléments de réponse dès dimanche soir avec le match entre l’Olympique de Marseille et Lorient à l’Orange Vélodrome.