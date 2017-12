OM : Le grand rival de Marseille, c’est l’OL avoue Mandanda

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Tout proche de faire tomber le PSG en octobre dernier, l’Olympique de Marseille avait certainement réalisé le match le plus accompli de la saison contre son illustre rival, qui avait échappé d’un souffle à la défaite. C’est ce genre de prestation que les Phocéens devront reproduire pour aller prendre des points à Lyon ce dimanche soir. Une rencontre qui provoque l’enthousiasme non feint de Steve Mandanda, pour qui se jouera forcément une prise de position dans la lutte pour le podium. Et le gardien marseillais de reconnaître sans détour que l’OL était à l’heure actuelle le club avec qui l’OM avait envie de lutter.

« Les matchs contre l’OL sont tous alléchants. Chaque saison, quand on joue l’OL, on joue un adversaire direct. Lyon fait partie des équipes qui sont dans le même championnat que nous. On est à égalité de points aujourd’hui donc forcément c’est alléchant. Il n'y a pas de favori. La rivalité s'est renforcée. Il y a deux équipes en forme, ça peut faire une belle opposition. L'important, c'est de rester collé à ces deux équipes (avec Monaco). Lors du sprint final, on verra si on peut accrocher la deuxième place. Si on peut le faire avant, on ne va pas s'en priver. Quand on est l'OM, on doit jouer le podium mais il ne faut pas brûler les étapes », a confié en conférence de presse le gardien international français.