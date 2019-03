OM : Le grand Marseille is back, Pierre Ménès panique pour l'OL

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Porté par un Mario Balotelli hyper efficace, l’Olympique de Marseille a réalisé une remontée assez ébouriffante au classement ces dernières semaines. Effectivement, l’équipe de Rudi Garcia pointe désormais à la 4e place avec seulement trois unités de retard sur Lyon. Les Gones, qui souhaitaient regarder devant avec l’espoir de doubler Lille, doivent désormais se résoudre à jeter un œil dans le rétroviseur. C’est tout du moins ce que pense Pierre Ménès, lequel estime que la situation commence à devenir préoccupante pour Lyon, accroché par Strasbourg ce week-end.

« En soirée, Marseille-Nice a été d’une médiocrité technique assez avancée. Un match largement dominé par l’OM, face à une équipe du Gym composée essentiellement de joueurs défensifs et qui était venue pour subir et cadenasser le jeu offensif marseillais, longtemps imprécis et stérile. Et puis sur un centre d’Ocampos, Balotelli a placé une jolie tête hors de portée de Benitez qui a suffi à donner la victoire à son équipe. Car Nice n’a évidemment pas les moyens offensifs de répondre à une ouverture du score. Cela fait désormais 16 points pris sur les 6 derniers matchs par les Phocéens, qui reviennent à trois points de Lyon. L’OL qui se focalisait sur sa chasse au LOSC va désormais devoir regarder dans son dos. Même si évidemment, le week-end prochain l’OM va jouer son match le plus difficile de la saison au Parc » a confié sur son blog un Pierre Ménès qui attend désormais avec impatience le choc entre Marseille et Paris dimanche prochain.