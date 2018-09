OM : Le grand attaquant est déjà là, et c’est Germain qui le dit

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré ses démarches pour Mario Balotelli, Moise Kean ou encore Moussa Dembélé, l’Olympique de Marseille n’a pas recruté d’attaquant au mercato estival.

Mais que les supporters se rassurent, le club phocéen possède déjà un buteur prêt à tout casser cette saison ! Il s’agit de Valère Germain qui a clairement affiché sa volonté de faire taire les critiques. Avec la confiance de ses dirigeants et de son entraîneur Rudi Garcia, l’ancien Niçois s’estime au niveau pour porter l’attaque de l’OM, et peu importe ce qu’en pensent les sceptiques.

« Le club compte sur moi, le coach me l'a répété au début de la préparation et il n'y a pas longtemps, a confié Germain dans un entretien accordé à beIN Sports. (...) Après je sais que dans un club comme l'OM, avec les supporters et tout ce qui va avec, on cherche toujours à avoir des joueurs de renom. C'est normal. (...) Je vais prouver que je suis capable de jouer seul devant. »

Le message de Germain à Garcia

« Je ne sais pas si je suis capable de marquer 25-30 buts comme Cavani au PSG par exemple. Mais je sais que si je joue 30 ou 35 matchs comme à Nice, où j'avais joué titulaire toute la saison, je vais arriver à une quinzaine de buts, a-t-il annoncé. Je l'ai fait à Nice alors je peux le faire à l'OM où il y a énormément de joueurs de qualité derrière moi. » La saison dernière, le concurrent de Kostas Mitroglou avait terminé avec 9 buts en Ligue 1. Une statistique qu’il devra impérativement améliorer.