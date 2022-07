OM : Le flop Strootman vers une destination surprise ?

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM espère se séparer au plus vite de Kevin Strootman. Mais le Néerlandais ne fera aucun cadeau à la direction phocéenne.

Bloqué et peu rassurant pour le moment sur le marché des transferts, l'OM cherche toujours à faire partir certains indésirables. Parmi les joueurs à faire partir en priorité, on peut citer Alvaro Gonzalez et Kevin Strootman. Alors que l'on pensait que l'avenir du premier cité était scellé et que l'Espagnol allait s'engager en Arabie saoudite, l'ancien de Villarreal a finalement changé d'avis. Et pour ne rien arranger, Kevin Strootman fait lui jouer la montre. Le Néerlandais, flop de l'ère Jacques-Henri Eyraud, est toujours à l'heure actuelle le plus gros salaire du club, avec des émoluments qui tournent à 6 millions d'euros par an. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Kevin Strootman ne compte pas partir si facilement et compte bien faire payer l'OM en cas de résiliation de contrat.

Strootman, départ enfin en vue ?

🔹Kévin Strootman 🇳🇱 ne s'entraîne plus avec le groupe et ses agents lui cherchent une porte de sortie. Une fois trouvée, il devrait quitter le club d'un solde de tout compte.

Le néerlandais serait attiré par les pays du Golfe. (@lequipe) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/fmatOqp2sS — Infos OM (@InfosOM_) July 13, 2022

Selon L'Equipe, ses représentants tentent de lui trouver la meilleure porte de sortie possible, lui qui s'entraîne en marge du groupe phocéen depuis la reprise. Et pour continuer sa carrière, Strootman aurait des envies exotiques. En effet, le Néerlandais privilégie un départ dans un pays du Golfe. Toujours d'après le quotidien français, des négociations pour une rupture de contrat avec la direction de l'OM débuteront dès que le joueur de 32 ans aura trouvé un club. En attendant, Strootman bloque d'une certaine manière le mercato de l'OM, en proie à des finances bancales. Jorge Sampaoli parti, Igor Tudor va avoir du pain sur la planche sur le marché des transferts. Pas mal de doutes sont émis à son sujet et son effectif ne n'est pour le moment pas renforcé. La saison prochaine, l'OM évoluera en Ligue des champions et les fans du club souhaitent voir une équipe compétitive se frotter aux meilleures équipes européennes. Pour le moment, on en est encore loin.