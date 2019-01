OM : Le fisc s'invite à Marseille pour Balotelli !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Ce mercredi matin, Gianluca Di Marzio affirmait que Mario Balotelli se rapprochait de l’Olympique de Marseille. Le spécialiste du mercato italien expliquait même que le buteur de l’OGC Nice allait toucher près de 2 millions d’euros pour disputer les six prochains mois de la saison à Marseille, sans en dire plus sur le futur contrat de l’attaquant de 27 ans. Mais de son côté, L’Equipe est moins certain de l’imminence du deal. Et pour cause, le quotidien national explique qu’une histoire de fisc retarde Jacques-Henri Eyraud dans ce dossier.

« Au lendemain du match OM-Monaco, plusieurs réunions se sont tenues à la Commanderie et ont abordé le dossier Mario Balotelli. S’il passe de Nice à l’OM, l’Italien ne pourra plus bénéficier du régime des impatriés, car il aura changé une fois d’employeur en France » explique le média. Ce régime permet au joueur venu de l’étranger de soustraire 30 % de sa rémunération de base à l’impôt. En résumé, Marseille devrait dépenser plus d’argent que Nice à l’heure actuelle pour lui offrir la même rémunération nette. Ainsi, le club marseillais devrait proposer un contrat très court à Mario Balotelli dans les prochains jours. « Le fait que l’OM tâtonne pour une somme finalement assez basse (sur six mois) montre toute sa prudence sur la question de sa masse salariale, surtout en l’absence de départ », précise L’Equipe. Heureusement pour Jacques-Henri Eyraud, il n’est pas impossible que Mitroglou ou Njie fasse leurs valises avant la fin du mois, ce qui permettrait d’alléger les finances du club et d’accueillir plus facilement l’ancien buteur de Manchester City.