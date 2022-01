OM : Le dossier Mandanda s’affole au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Titulaire ce dimanche soir face à Chauvigny en Coupe de France, Steve Mandanda vient de connaitre son 600e match sous les couleurs de l’OM.

Un chiffre qui force le respect. Même si le gardien olympien n’a pas eu grand chose à faire, il a certainement savouré ce temps de jeu qui devient si rare. Après un début de saison où il a pu se chauffer, le gardien international a laissé sa place à Pau Lopez, qui n’est quasiment plus jamais sorti du 11 de départ de Jorge Sampaoli. Depuis, le Fenomeno a assez mal pris cette passation de pouvoir, se demandant, lui qui a un contrat longue durée jusqu’en 2024, si cela valait le coup de rester encore à l’OM alors qu’on ne lui faisait plus confiance. A 36 ans, Steve Mandanda n’a en tout cas pas l’intention de raccrocher les gants, et l’idée de changer d’air fait son chemin. Après une expérience totalement ratée du côté de Crystal Palace, le dernier rempart de l’OM se voit plutôt rebondir en France.

L’AS Monaco et l’AS Saint-Etienne se sont renseignés sur son cas avant le début du marché des transferts, mais un club voisin aimerait le faire venir. Selon Foot Mercato, il s’agit de Nice, qui prépare le départ de son gardien Walter Benitez, et aimerait faire venir Steve Mandanda dès cet hiver afin d’anticiper. L’idée d’aller chez un club ambitieux de Ligue 1 pourrait plaire à l’ancien havrais, même s’il renforcerait un concurrent direct de l’OM en championnat. Nice suit donc Mandanda de près, même si les Azuréens rêvent surtout de faire venir le gardien turc Ersin Destanoglou, jeune espoir de Besiktas du haut de ses 20 ans. Mais la simple idée de voir Steve Mandanda sous un autre maillot que celui de l’OM pour le reste de la saison, partagent en tout cas les supporters marseillais, qui peuvent comprendre son envie de jouer, mais estiment qu’être portier numéro 2 à 36 ans n’est pas non plus infamant.