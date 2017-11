OM : Le discours de Zubi fait mouche, 2 joueurs disent oui à l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Entre championnat, Coupe de la Ligue et Europa League, l’Olympique de Marseille se prépare à un véritable marathon où il va enchaîner une dizaine de matchs avant Noël.

Bonne nouvelle pour Rudi Garcia : il va pouvoir compter sur deux nouveaux joueurs pour cette longue série de matchs. En effet, comme pressenti ces derniers jours, deux éléments très prometteurs de la formation marseillaise vont signer leur premier contrat professionnel dans les « prochaines heures » à en croire les informations de La Provence. Il s’agit de l’attaquant Yusuf Sari et du latéral gauche Christopher Rocchia, tous les deux âgés de 19 printemps.

Après Kamara et Lopez, la preuve que l'OM compte sur ses jeunes

La signature du deuxième était très attendue à Marseille, tandis que de grosses écuries anglaises comme Arsenal étaient sur les rangs. Surtout, ce contrat professionnel paraphé par Christopher Rocchia va permettre à l’Olympique de Marseille de remplacer Patrice Evra et de ne pas concentrer ses efforts sur ce poste au mercato hivernal. Pour rappel, le jeune défenseur olympien était dans le groupe de Rudi Garcia pour le déplacement à Bordeaux dimanche soir, preuve de l’imminence de l’officialisation puisque le coach olympien avait expliqué qu’il ne prendrait pas des joueurs « susceptibles de renforcer d’autres équipes ». Après Maxime Lopez et Boubacar Kamara, ces deux signatures prouvent que l’OM version McCourt souhaite s’appuyer sur sa formation et visiblement, le discours d’Andoni Zubizarreta fait mouche chez les jeunes olympiens.