OM ‍: Le directeur de la formation viré ‍!

Par Claude Dautel

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont finalement décidé de limoger immédiatement le responsable de la formation du club phocéen, Marco Otero. Son remplaçant est connu.

En l'espace d'un an, l'OM a vécu une transformation rarement connue ces dernières saisons, alors même que Frank McCourt est resté propriétaire du club phocéen. Ce lundi, La Provence révèle que les responsables marseillais ont décidé de limoger Marco Otero, directeur technique en charge de la formation. Cela faisait pas mal de temps que cette fin brutale se précisait, mais les deux camps ont tenté de trouver une solution amiable avant que finalement ce choix d'un divorce brutal soit validé par les avocats de l'OM et annoncé au premier intéressé. Et pour prouver que l'Olympique de Marseille avait clairement un coup d'avance pour ce poste hautement stratégique, puisque l'OM souhaite désormais miser sur la formation, on connaît déjà le nom du successeur de Marco Otero.

Il revient à l'OM après un passage à Nice

Arrivé à l'été 2022, le technicien espagnol, plus ou moins placardisé, va être remplacé par Lassad Hasni, natif de Marseille et qui a déjà travaillé pour le compte du club phocéen. Jusqu'à la semaine passée, Lassad Hasni était le directeur de la préformation de l'OGC Nice, mais il avait quitté ses fonctions il y a quelques jours et s'apprête donc à revenir à l'OM où sa réputation n'est plus à faire et où il aura déjà la confiance absolue de l'ensemble des équipes en place.

Tout cela traduit le désir de Pablo Longoria de permettre à l'Olympique de Marseille d'avoir enfin un centre de formation capable d'apporter à Roberto De Zerbi des jeunes joueurs de talent, le trading n'étant pas non plus la solution à la totalité des soucis de l'OM. En déplacement récemment au Vélodrome, Frank McCourt avait validé avec son président cette décision de donner plus de moyens à la formation, cela s'est concrétisé par un premier changement radical.