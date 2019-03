OM : Le coach, le président, Daniel Riolo veut virer tout le monde

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Samedi après-midi, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul à la stupeur générale contre Angers, malgré un avantage de deux buts acquis dans les vingt premières minutes. Un résultat qui condamne sans doute l’équipe de Rudi Garcia dans la course au podium, ce qui va forcément entraîner des changements à l’intersaison selon Daniel Riolo. Sur son blog publié sur le site de RMC, le chroniqueur de l’After Foot a expliqué que selon lui, il est nécessaire de changer l’entraîneur… et le président. Frank McCourt a du pain sur la planche…

« Changer de coach, c’est vital à l’OM. Il est vrai qu’à Marseille, il faudrait également changer le président et la plupart des joueurs. Le chantier est vaste. Je ne sais pas si quelqu’un croyait sérieusement à un retour sur le podium, mais les deux points perdus face à Angers (2-2) ont certainement eu raison des plus optimistes. Rudi Garcia a tout misé sur Balotelli et il s’est coupé des cadres. Les Gustavo, Payet and co n’arrivent donc pas à retrouver leur place. Au début, on comprend la mise à l’écart, car il fallait un souffle nouveau. Mais maintenant ? Cela signifie qu’à l’entraînement ces mecs-là n’arrivent pas à gagner leur place ? C’est fou. Garcia ne va jamais les récupérer et la rupture semble définitive » a expliqué Daniel Riolo, pour qui le changement est nécessaire à Marseille. Sans quoi, la saison prochaine pourrait également être compliquée.