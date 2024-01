OM ‍: Le choix fort de Longoria enfin validé, un an après

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Étincellent lors de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Azzedine Ounahi a connu une ascension fulgurante en signant à l'Olympique de Marseille. Le meneur de jeu a assuré qu'il allait revenir à son meilleur niveau grâce à la CAN.

L'Azzedine Ounahi du Qatar, Marseille l'attend encore. Si le milieu de terrain a démontré qu'il était capable de certaines fulgurances, elles sont encore trop inconstantes pour lui offrir une place de titulaire indiscutable au sein du club de la cité phocéenne. La CAN en Côte d'Ivoire arrive donc comme un soulagement pour l'ancien joueur du SCO d'Angers. L'occasion pour lui de montrer à l'OM, qu'il a largement les épaules pour s'imposer et devenir un taulier en club. En conférence de presse, après sa prestation très aboutie contre la Tanzanie, Azzedine Ounahi a annoncé être de retour à son meilleur niveau, pour le plus grand bonheur de tous les supporters marseillais.

La CAN relance Ounahi, l'OM jubile

« Sur mes dernières semaines à l'OM, j'étais beaucoup mieux. On commence à retrouver le Ounahi de la Coupe du monde. C'est à moi d'être concentré et de travailler pour retrouver mon rythme et le vrai Ounahi » a avoué le joueur de 23 ans, qui s'est distingué dans cette CAN en inscrivant un superbe but. Plus libre sous Walid Regragui que dans le système mis en place par Gennaro Gattuso, Ounahi démontre là où il est le plus impactant. Les prestations du numéro 8 de l'OM avec les Lions de l'Atlas vont probablement donner des idées au technicien italien pour la suite de la saison. Ounahi aura certainement une carte à jouer et comme il l'assure, il est prêt à montrer son vrai visage. Un soulagement pour Pablo Longoria si cela devait être le cas, car le président de l'OM a misé gros sur lui, sans parvenir à en voir les fruits depuis un an. De son côté, le Maroc a parfaitement démarré la compétition après son succès 3-0 contre les Kilimanjaro Stars et devra confirmer lors de son prochain match face à la République démocratique du Congo.