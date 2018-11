OM : Le « Champions Project », c’est du lourd assure Payet

Dans : OM, Ligue 1.

Dans son long entretien accordé au journal L’Equipe, Dimitri Payet, contrairement à Florian Thauvin, n’a pas du tout envisagé un départ.

Le meneur de jeu n’a d’yeux que pour l’Olympique de Marseille et espère réaliser une bonne saison, notamment sur le plan individuel. « Servir les joueurs qui sont autour de moi, tout en étant plus égoïste parfois, quand il faut tenter ma chance », a énuméré l’international français parmi ses ambitions. Quant au collectif, le Réunionnais reste confiant malgré le début de saison mitigé. Plus que jamais, Payet fait entièrement confiance au projet de l’OM.

« Collectivement, accrocher cette Ligue des Champions. On doit aller voir au-dessus, on veut attirer des sponsors, des joueurs... J'ai confiance, a rassuré l’ancien Stéphanois après la défaite contre le Paris Saint-Germain (0-2) dimanche. On a trouvé notre match référence, ce week-end, dans la solidarité, il va falloir s'appuyer là-dessus. Offensivement, c'est moins problématique. On se l'est dit après le Classique : il ne faut pas le faire uniquement parce que c'est Paris, parce que le stade est plein. Il faut le faire naturellement. » Attendu à Montpellier dimanche soir, l’OM devra confirmer sa dernière prestation encourageante face à une équipe en forme.