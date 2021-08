OM : Benedetto, un détail qui coûte 1 million d'euros à Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dario Benedetto a désormais quitté l'Olympique de Marseille pour rejoindre Elche, club dirigé par son représentant. Mais l'OM paiera encore une partie du salaire de l'attaquant.

24 heures après l’annonce du club espagnol, l’Olympique de Marseille a confirmé vendredi que Dario Benedetto était prêté à Elche pour une saison avec une option d’achat de 3 à 4 millions d’euros. Un accord qui permet à l’attaquant argentin, sur lequel Jorge Sampaoli ne comptait plus vraiment, de s’assurer du temps de jeu cette saison et de rebondir avec un club où il aura du soutien. En effet, le patron d’Elche n’est autre que son avocat et représentant, ce qui a évidemment facilité les opérations avec l’OM. Visiblement, l’agent de Dario Benedetto sait comment négocier avec Pablo Longoria, puisque le président du club phocéen a accepté de payer encore un an de plus une partie du salaire de Pipa Benedetto.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 @PipaBenedetto 🇦🇷



L'attaquant argentin est prêté avec option d'achat à @elchecf jusqu'à la fin de la saison. pic.twitter.com/njqehmYvPx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 20, 2021

Benedetto vendu, l'OM cherche un attaquant

Afin de faciliter cette opération, et dans l’obligation de soulager les finances de l’Olympique de Marseille alors que l’on entame les dix derniers jours du mercato estival, Pablo Longoria a validé le fait que l’OM paiera un quart du salaire mensuel de Dario Benedetto. Et cela n'est pas un détail puisque cela représentera pas loin d'un million d'euros sur le total de la saison. Mais c'est le prix à payer pour le club phocéen afin de trouver un accord avec Elche, qui refusait de payer la totalité du salaire de Pipa Benedetto. Pour Longoria, le plus difficile commence probablement, il va falloir trouver un attaquant supplémentaire à un prix raisonnable, même si l'Olympique de Marseille planche toujours sur un prêt. Plusieurs noms circulent (Simeone, Ugbo...), le patron de l'OM peut désormais se mettre en action.