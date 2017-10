OM : Le bon coup de Marseille avec son maillot

Dans : OM, Ligue 1.

En fin de contrat avec Intersport cet été, l’Olympique de Marseille a pris son temps pour trouver son nouveau sponsor maillot.

Au lieu de se jeter sur les premières propositions, le club phocéen a préféré patienter, quitte à laisser sa tunique vierge et à perdre de l’argent. L’objectif : attendre la meilleure offre possible aussi longtemps qu’il le faudra. Une stratégie risquée mais payante puisque l’OM a fini par s’entendre avec Orange, qui a au moins égalé les 5 M€ annuels qu’offrait Intersport. Un bon coup pour Marseille qui, selon l’économiste du sport au CDES de Limoges, Christophe Lepetit, a habilement suscité l’intérêt de potentiels collobarateurs.

« Soit leurs attentes étaient trop élevées, soit ils ont dû se montrer patients pour ne pas brader le maillot, a-il expliqué au journal L’Equipe. Il ne faut pas vouloir à tout prix le remplir. On peut même le revaloriser dans une telle période, parce que l'OM reste une des deux plus grosses marques du football français, et le maillot vierge pendant une partie de la compétition a donné envie aux annonceurs. » A commencer par Orange, qui avait également décroché le contrat de naming du Vélodrome.