OM : Le beau message de Payet à la police et aux supporters

Homme fort de l’OM cette saison, Dimitri Payet a visiblement très hâte de retrouver le chemin des terrains en cette période de confinement.

Dimitri Payet veut rapidement retrouver le Vélodrome, et il le dit haut et fort sur Twitter. Dans une période peu évidente pour les forces de police, chargées de faire respecter le confinement, indispensable au ralentissement de la propagation du coronavirus, Dimitri Payet a salué le courage et l’imagination des forces de l’ordre à Marseille. Et pour cause, afin de faire respecter au maximum le confinement, la police nationale de Marseille a affiché « Restez chez vous » sur ses véhicules… aux couleurs de l’Olympique de Marseille.

Une belle initiative qui n’a pas échappé à l’œil attentif d’un Dimitri Payet plus amoureux que jamais de la ville phocéenne. « C’est pour ça que je suis amoureux de cette ville de Marseille. Tout le monde est derrière l’Olympique de Marseille. Le terrain me manque. #RestezChezVous pour que l’on puisse tous retrouver notre maison, l’Orange Vélodrome » a publié Dimitri Payet, très influent auprès des plus jeunes et dont le message sera certainement utile puisque le meneur de jeu de l’OM est suivi par près d’un million de followers sur Twitter. Par ailleurs, les forces de l’ordre apprécieront également cette belle marque de soutien de la part du meilleur joueur de l’Olympique de Marseille cette saison…