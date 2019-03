OM : Le Bayern est devenu fou, Marseille se frotte les mains

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen, Bundesliga.

Après avoir assuré que, jamais ô grand jamais, il ne dépenserait des sommes folles sur le marché des transferts, le Bayern Munich change brutalement de musique.

L’élimination face à Liverpool en Ligue des Champions a provoqué un électrochoc en Bavière, où les millions sont en train de pleuvoir. Exit le plus gros transfert à 40 ME, Benjamin Pavard a signé pour 35 ME, et Lucas Hernandez vient de s’engager pour 60 ME. De tels montants pour des défenseurs, cela laisse présager de sommes astronomiques en attaque. En effet, L’Equipe annonce que le club allemand possède une enveloppe de 250 ME pour refaire son équipe cet été, avec notamment la nécessité de compenser les fins de parcours de Franck Ribéry et Arjen Robben.

De quoi faire saliver l’Olympique de Marseille, dont l’ailier Florian Thauvin est dans le viseur du Bayern Munich depuis des mois. Et ainsi espérer une vente conforme aux attentes de l’OM, qui mise sur une somme entre 40 et 60 ME pour laisser partir son champion du monde. Un prix devenu désormais dans les cordes de la formation allemande, alors que le départ de Florian Thauvin cet été semble désormais fort probable, à moins d’une grosse remontée en championnat en cette fin de saison.