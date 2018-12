OM : Le Barça veut prolonger son attaquant, Zubizarreta s'interpose

Dans : OM, Liga, Mercato.

En attendant l’éventuel départ de Valère Germain ou de Kostas Mitroglou, l’Olympique de Marseille continue de chercher un attaquant.

Ces dernières semaines, le nom de Moise Kean (18 ans) revient avec insistance, étant donné que l’avenir de l’Italien reste incertain à la Juventus Turin. En tout cas, le club phocéen a visiblement décidé de regarder chez les cadors européens. Car après le milieu Denis Suarez, le directeur sportif Andoni Zubizarreta a repéré une nouvelle cible au FC Barcelone, annonce Mundo Deportivo.

Cette fois, l’ancien dirigeant blaugrana s’intéresse à Munir El Haddadi (23 ans), l’attaquant espagnol bientôt en fin de contrat, et qui ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger. Du coup, le joueur formé à la Masia attire du beau monde. Tout d’abord en Espagne où le FC Séville, le Betis, Alavés et le Celta Vigo sont sur le coup. Mais aussi à l’étranger avec Schalke 04, Naples, la Roma, West Ham et d’autres formations anglaises. Cela s’annonce donc compliqué pour l’OM, d’autant que Munir El Haddadi donne la priorité à ses discussions avec le Barça.