OM : Lala priorité de Marseille, le brutal démenti !

Dans : OM.

Dimanche après-midi, l'hypothèse du transfert le plus improbable de l’été a vu le jour avec la possible signature de Bouna Sarr au Bayern Munich pour 10 ME.

Eloigné des terrains depuis le début de la saison en raison d’une contamination au Covid-19 puis d’une blessure au tendon rotulien, le latéral droit de l’Olympique de Marseille devrait poursuivre sa folle progression chez le champion d’Europe en titre. Un transfert étonnant, qui chamboule complètement la fin du mercato à Marseille. Et pour cause, Pablo Longoria serait parvenu à inclure Michaël Cuisance dans la transaction. Mais aussi prometteur soit-il, le milieu de terrain français de 21 ans ne va pas faire oublier Bouna Sarr. Ainsi, le vice-champion de France en titre est dans l’obligation de recruter un latéral droit d’ici à minuit.

Centonze ou Lala, pokeur menteur à Marseille

Comme indiqué dimanche soir, deux pistes semblaient chaudes à Marseille : Kenny Lala (Strasbourg) et Fabien Centonze (Metz). Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est difficile de démêler le vrai du faux, et de savoir quelle piste est prioritaire aux yeux de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria et André Villas-Boas. A l’antenne de Téléfoot dimanche soir, Smaïl Bouabdellah faisait clairement savoir que Kenny Lala était « la piste la plus chaude » et qu’un contact avait été établi entre l’entourage de Kenny Lala et Pablo Longoria, le directeur du football à Marseille. Néanmoins, La Provence persiste et signe dans son édition de lundi en indiquant que Fabien Centonze reste le choix n°1 de l’état-major marseillais. Le quotidien local fait même savoir que Pablo Longoria a deux autres dossiers sous le coude, au cas où les négociations échoueraient avec Metz pour Fabien Centonze, lequel est évalué à environ 5 ME. Les prochaines heures seront décisives à Marseille afin de savoir qui viendra succéder à Bouna Sarr, et ainsi concurrencer Hiroki Sakaï à Marseille.