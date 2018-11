OM : La victoire, Rami, le 3-5-2... Garcia veut encore plus

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après la victoire face à Dijon (2-0) : « Ce n'est pas le plus beau match de mon équipe depuis que je suis à l'OM, mais dans le contexte actuel, c'est une victoire précieuse. Elle était impérative. On l'a obtenue, on aurait pu marquer avant en première sur notre temps fort. Finalement, les coups de pied arrêtés, un élément important dans le football actuel, nous ont permis de gagner. On a souffert de quelques frappes dijonaises en première période. Il a fallu corriger ça, et on l'a fait en sortant un petit plus sur les tireurs, car c'est une équipe qui tire beaucoup au but, surtout à l'extérieur. On a été un peu plus tranquille en deuxième. Après, on a été assez moyen dans la production du jeu... On retrouve la victoire en revenant au Velodrome. On va bien travailler pendant la trêve, malgré les absents. Rami ? J'espère qu'il a lancé sa saison. On l'attend plus sur sa solidité défensive que sur les buts. Mais il a été bon partout. Le 3-5-2 ? C'est un système de jeu qu'on ne maîtrise pas encore bien. Certains joueurs doivent prendre la mesure de ce système, pour être encore meilleurs. Gustavo est un vrai patron derrière, on a assez de qualité au milieu, et on a des joueurs taillés pour ce schéma sur les côtés. On l'a quand même bien géré sur les deux derniers matchs ».