OM : La trouvaille d’Aldridge au mercato, ça ne sent pas bon

En désaccord avec Newcastle alors que son contrat expire en juin, Matthew Longstaff plaît à l’Olympique de Marseille. Un intérêt pas forcément réciproque.

En pleine préparation de son mercato estival, l’Olympique de Marseille ne s’active pas seulement pour des départs. Au rayon des possibles arrivées, le club phocéen s’intéresse à l’Anglais Matthew Longstaff, dont le contrat expire en juin prochain, et qui ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants à Newcastle. L’information vient du journaliste de The Athletic Chris Waugh, qui considère le milieu de 19 ans comme un grand espoir du foot anglais.

« Oui, clairement. C'est un vrai battant, toujours en mouvement, et très habile balle au pied, a décrit le spécialise britannique pour Le Phocéen. Il se démarque aussi par sa très bonne frappe de balle, souvent en dehors de la surface. Il a fait ses débuts avec les U20 anglais au mois de novembre face au Portugal et à l'Islande et je pense qu'il atteindra la sélection Espoirs assez vite. Selon les dirigeants de Newcastle, il fait partie des jeunes qui ont un vrai avenir international à moyen terme avec les A anglais. » Mais pour notre confrère, quoi voit une manœuvre de Paul Aldridge, recruté par le président Jacques-Henri Eyraud cet hiver, Marseille a peu de chances de convaincre le joueur.

L’OM, une piste peu probable

« Ce qui est sûr, c'est que Marseille le suit, et ça a certainement un lien avec le fait que Paul Aldridge travaille désormais pour l'OM. Mais, à mon avis, il serait surprenant de voir Matty choisir cette destination, a calmé le journaliste. Je pense qu'en premier lieu, il finira par s'entendre avec Newcastle. Mais, si ce n'est pas le cas, je le vois plutôt opter pour un club allemand, car plusieurs jeunes Anglais sont partis là-bas, à l'image de Sancho à Dortmund, et ils y réussissent très bien. Ce qui est sûr, c'est que le club qui arrivera à le convaincre fera une très bonne affaire. » Rappelons que Matthew Longstaff perçoit actuellement 1 000 euros par semaine chez les Magpies.