OM : Un talent au salaire minuscule, Marseille est sur le coup

Dans : OM.

Déjà actif en vue du prochain mercato, l’Olympique de Marseille a repéré un jeune talent de Premier League. Une piste largement abordable sur le plan financier.

Le message d’André Villas-Boas et de certains joueurs est bien passé. Bien parti pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille refuse de s’engager dans cette prestigieuse compétition avec un groupe aussi limité. Le problème, c’est que le club phocéen doit absolument réduire son déficit et donc vendre au moins un élément à forte valeur marchande.

On pense forcément à Morgan Sanson, dont la cote a augmenté outre-Manche, mais aussi au Néerlandais Kevin Strootman dont le gros salaire pose toujours problème. C’est pourquoi l’actuel deuxième de Ligue 1 prépare déjà leur succession dans l’entrejeu. D’après The Athletic, l’OM fait partie des formations intéressées par Matthew Longstaff (19 ans), à ne pas confondre avec son frère Sean Longstaff (22 ans) qui évolue aussi à Newcastle. De son côté, l’international U19 anglais s’est révélé cette saison, notamment grâce à son but contre Manchester United (1-0) en octobre dernier.

Des obstacles pour l’OM

C’est d’ailleurs à partir de cette performance que le jeune milieu a revu ses exigences à la hausse, provocant un désaccord avec ses dirigeants pour une prolongation alors que son contrat expire en juin prochain. On imagine que Matthew Longstaff réclame beaucoup plus que les 1 000 euros par semaine qu’il perçoit actuellement. Cela reste une bonne affaire à tenter pour l’OM, en concurrence avec l’Inter Milan et un club allemand sur ce dossier. Autre obstacle, le joueur donne la priorité aux Magpies, et probablement à l’Angleterre en cas d’échec des discussions.