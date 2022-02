OM : La tête de Thierry Henry après une enflammade sur Milik

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Avant l’affiche de L1 du dimanche soir entre l’Olympique de Marseille et le Clermont Foot, Thierry Henry n’a pas hésité à remettre un journaliste en place quand ce dernier a placé Arkadiusz Milik dans les meilleurs buteurs européens.

Arrivé à Marseille il y a un peu plus d’un an, Arkadiusz Milik est rapidement devenu l’un des chouchous du Vélodrome en fin de saison dernière. Mais lors de cet exercice 2021-2022, l’international polonais éprouve plus de difficultés. Longtemps blessé à un genou, il a d’abord raté le début de saison. De retour depuis le mois d'octobre, le joueur de 27 ans n’a ensuite pas vraiment retrouvé une place de titulaire indiscutable dans l'effectif de Jorge Sampaoli. Pourtant, Milik enchaîne les buts ces derniers temps, avec 16 réalisations en 24 matchs toutes compétitions confondues. Mais ce n’est pas pour autant que l’entraîneur argentin met son attaquant dans les meilleures dispositions. Un regret pour certains suiveurs de l’OM, mais pas pour Thierry Henry, vu que pour le consultant d’Amazon, Marseille ne doit pas dépendre de Milik.

« Milik, meilleur buteur d’Europe ? Attention quand même ! »

Répondant à une question de Thibault Le Rol, qui demandait si Sampaoli ne devait pas s’adapter à Milik, « l’un des meilleurs buteurs d'Europe », l’ancienne star d’Arsenal a tiqué. « Milik, meilleur buteur d’Europe ? Attention quand même ! Il y a une tactique, il y a un coach qui fait ses choix, il a ses idées. On n’est pas forcément obligé de les accepter. J’ai l’impression que Milik ne comprend pas les consignes de Sampaoli. Mais il faut les respecter. Quand Sampaoli fait appel à Milik, il répond présent. Maintenant, est-ce qu’il comprend ce que lui demande le coach ? Je ne sais pas… Même nous, on a du mal à comprendre ce que Sampaoli essaye de faire avec sa tactique. Quoi qu’il en soit, Milik est présent. On peut parler d’états d’âme, mais il répond sur le terrain pour l’instant », a lancé Henry, qui a fait rire de nombreux suiveurs de l’OM sur Twitter. En attendant, Milik va essayer de faire trembler les filets face à Clermont ce dimanche soir pour montrer que sa dernière sortie médiatique sur Sampaoli n’était pas vaine.