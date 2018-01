OM : La tactique originale de Garcia pour éviter un penaltygate

Dans : OM, Ligue 1.

Privé de pénalty durant plusieurs mois en Ligue 1, l’OM vient d’en obtenir deux lors des deux derniers matchs de Ligue 1, face à Rennes puis Strasbourg.

Deux échecs pour Florian Thauvin en Bretagne, et pour Valère Germain dans l’enceinte du Stade Vélodrome face aux Alsaciens. Mais qui est le tireur désigné par Rudi Garcia pour cet exercice ? Buteur mardi soir et de retour en forme depuis le début de l’année 2018, Dimitri Payet a révélé la tactique plutôt originale du coach de l’OM pour éviter un « penaltygate ».

« On manque les penos car on est surpris d’en avoir, on n’était plus habitués. Qui est le tireur désigné ? Il y a un ordre établi de tireurs établi, et celui qui loupe un pénalty passe son tour » a lâché le capitaine de l’OM. Reste donc qui est le troisième joueur inscrit sur la liste de Rudi Garcia, derrière Florian Thauvin et Valère Germain. Selon RMC Sport, il y a de grandes chances que ce soit Dimitri Payet, justement. L’ancienne star de West Ham est prévenue, s’il ne veut pas « passer son tour », il a intérêt à transformer le prochain pénalty qui sera accordé à l’OM… Dès vendredi, à Caen ?