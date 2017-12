OM : La signature de Mitroglou provoquée par une erreur

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique de Marseille ont patienté jusqu'aux ultimes heures du mercato pour connaître l'identité du grand attaquant promis par les dirigeants phocéens. Et c'est finalement Kostas Mitroglou qui a endossé ce rôle, l'attaquant grec du Benfica débarquant au dernier moment à l'OM. Pour l'instant, Mitroglou a bien du mal à confirmer les espoirs placés en lui, même si évidemment il a encore du temps pour s'imposer à Marseille, l'attaquant international grec ayant signé pour 4 ans à l'OM.

Ce samedi, évoquant le cas de Kostas Mitroglou, dont certains en font déjà un bug à 15ME, Jacques-Henri Eyraud admet que si ce dernier a signé à l'Olympique de Marseille c'est parce que le club phocéen s'est trop longtemps fourvoyé dans un autre dossier. « Si on s’est précipité en signant Kostas Mitroglou ? Non. Mitroglou est arrivé blessé, et on le savait. Il est arrivé après des heures passées dans mon bureau, Andoni, Rudi et moi, à réfléchir sur les possibilités encore ouvertes à la fin du mercato. On a fait une erreur dans ce mercato, c’est qu’on a eu des discussions avec un joueur qui ont trop duré (Aboubakar). Et ça, c’est une erreur qu’on essaiera de ne pas reproduire », a promis le président de l'OM, qui ne veut pas enterrer trop vite Kostas Mitroglou, mais admet quand même un souci au moins dans la méthodologie.