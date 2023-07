OM ‍: La Serie A appelle Longoria, un flop est désiré

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est l'un des clubs à suivre cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen espère encore boucler pas mal de dossiers dans les prochains jours.

Pablo Longoria a bouclé une nouvelle recrue ces dernières heures en la personne d'Ismaïla Sarr. Le Sénégalais va rejoindre l'OM pour cinq saisons. Un joli coup pour le club phocéen, qui renforce un peu plus son effectif après les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang. Et le mercato olympien est encore loin d'être terminé, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Car Pablo Longoria va devoir aussi alléger la masse salariale de l'équipe. Parmi les joueurs offensifs, certains pourraient être sacrifiés. C'est notamment le cas de Ruslan Malinovskyi.

Malinovskyi, un petit tour et puis s'en va ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi_18)

Arrivé en provenance de l'Atalanta l'hiver dernier, l'Ukrainien pourrait ne pas faire de vieux os sur la Canebière. En effet, selon le journaliste Luciano Saviano, Malinovskyi a des touches en Serie A, championnat qu'il connait bien. Le joueur de 30 ans n'a pour le moment pas réussi à s'imposer comme un titulaire en puissance à l'OM et sa direction pourrait profiter de sa belle valeur marchande, environ 15 millions d'euros, pour s'en débarrasser. La saison passée, Malinovskyi n'avait marqué qu'un but en 21 matchs de Ligue 1. Avec les arrivées de Sarr, Aubameyang, peut-être Ndiaye et le retour d'Amine Harit, le temps de jeu de l'Ukrainien pourrait drastiquement baisser. Reste à savoir quels clubs de Serie A pourraient convaincre l'OM de céder Malinovskyi, encore sous contrat jusqu'en juin 2026. Le mercato s'annonce encore très long sur la cité phocéenne et pas mal de mouvements vont encore avoir lieu. Quid également d'Alexis Sanchez, lui qui n'a toujours pas donné sa réponse à l'OM concernant un nouveau contrat...