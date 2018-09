OM : La révélation de Kombouaré sur le coup de fil de Marseille

Dans : OM, EAG, Ligue 1.

Après quatre défaites en autant de journées de Ligue 1, Guingamp doit absolument prendre des points. Même si le calendrier ne l’aide pas.

Dimanche soir, l’EAG a rendez-vous au Vélodrome pour y affronter l’Olympique de Marseille. Un déplacement périlleux pour l’entraîneur Antoine Kombouaré, qui aurait pu se retrouver dans la peau de son homologue Rudi Garcia. Dans un entretien accordé à Canal+, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a en effet révélé une prise de contact du club phocéen.

« Entraîner l’OM après le PSG ? Je vais vous faire une confidence, j'ai été contacté une fois par Marseille, a confié le natif de Nouméa, mais sans préciser la date de cette approche. Donc c'est dans le domaine du possible. Pourquoi pas ? Mais aujourd'hui je suis à Guingamp et je suis très heureux ici. D'ailleurs j'ai prolongé (le mois dernier, jusqu’en 2020, ndlr). » Sans prendre trop de risque, on peut affirmer que l’intérêt de l’OM n'est pas récent, le clan Frank McCourt étant satisfait du travail de Garcia depuis son arrivée en octobre 2016.