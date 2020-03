OM : La réponse d'Eyraud, tout le monde veut finir le championnat

Dans : OM.

Ce vendredi, alors que la 29e journée de Ligue 1 devait débuter en soirée avec un match à huis clos entre l’OL et Reims, la LFP a décidé de suspendre le championnat de France jusqu'à nouvel ordre.

Un choix logique que la Ligue a effectué en raison des dernières décisions prises par le gouvernement français face à la pandémie de coronavirus. Pendant plusieurs semaines, la L1 va donc se mettre sur pause. Mais alors que la FFF, via une lettre de Noël Le Graët jeudi soir, a décidé de suspendre toute activité footballistique sur le territoire français en attendant la fin de cette crise sanitaire, certains clubs pros ont choisi de poursuivre les séances d'entraînement. C’est notamment le cas de l’OM, qui a par contre pris la décision de fermer son centre de formation. Des choix expliqués par Jacques-Henri Eyraud.

« Nous devons tout faire pour que cette crise passe le plus vite possible. Pour cela, c’est le principe de précaution qui doit s’imposer à nous tous. Nous avons mis en place une nouvelle organisation, nous avons décidé de mettre un grand nombre de collaborateurs au télétravail, d’organiser des permanences très limitées au sein de La Commanderie, d’en limiter l’accès aux personnes extérieures. Pour le bâtiment sportif, chaque personne qui peut être amené à y entrer se voit prendre sa température. L’équipe professionnelle ? Nous avons décidé, pour l’instant, de continuer à organiser de séances d’entraînement pour l'équipe professionnelle. Pour l’instant, et sur la semaine qui vient, il y aura quatre séances. Nous donnerons des week-ends un peu prolongés aux joueurs pour qu’ils se reposent. Nous revisiterons cette décision en fonction des évolutions de l’épidémie et aussi de ce qu’il va se passer au niveau européen. Pour ce qui est du reste et du championnat, c’est sûr que la priorité pour les acteurs du football aujourd’hui c’est d’abord la crise sanitaire qui nous touche tous, et le football doit passer en second plan, c’est une évidence. Après, je pense que pour beaucoup d’acteurs il y a néanmoins l’envie de terminer ce championnat, mais quand ? Il y a des matchs à reporter et le calendrier arrive à son terme. Il y a des incertitudes mais si nous pouvons le terminer, je crois que c’est quelque chose que les acteurs voudront faire », a lancé, sur le site de l’OM, le président Eyraud, qui espère donc que l’UEFA va reporter l’Euro en 2021, histoire que la saison des clubs puisse se terminer plus ou moins normalement un peu plus tard dans l’année.