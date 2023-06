OM ‍: La recrue qui fait rêver les supporters est annoncée

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Avec les probables départs de certains joueurs, l'Olympique de Marseille va devoir se renforcer durant le marché des transferts. Une arrivée de grande envergure pourrait se concrétiser pour le club de la cité phocéenne.

Troisième de la Ligue 1, l'OM a vécu une saison mouvementée, avec des hauts et des bas, notamment en Ligue des Champions ou en Coupe de France. Le club n'est pas encore assuré de se qualifier en C1 et devra passer par un barrage pour valider son ticket pour la phase de groupes de la coupe aux grandes oreilles. L'été risque d'être plus chaud que d'habitude à Marseille, déjà avec le probable départ d'Igor Tudor ainsi que de nombreux transferts. Plusieurs cadres sont annoncés sur le départ. Afin de se préparer au mieux pour la saison prochaine et d'être compétitif sur tous les tableaux, des renforts sont attendus à l'OM. Un joueur qui a fait sensation à la Coupe du Monde est dans la short liste des dirigeants marseillais.

L'OM drague le meilleur gardien africain

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yassine Bounou “BONO” (@bounouyassine_bono)

Selon les informations de Canal +, l'OM se renseigne sur Yassine Bounou. Le gardien vient de remporter l'Europa League avec le FC Séville et sort d'une demi-finale de Coupe du Monde avec le Maroc où il a été l'un des meilleurs gardiens de la compétition. Même si Marseille possède déjà Paul Lopez dans les cages, le Marocain reste une piste qui si elle se concrétise, fera le bonheur des supporters phocéens. Néanmoins, l'OM devra afficher des arguments solides puisque malgré une onzième place en Liga, Séville est qualifié pour la Ligue des Champions grâce à sa victoire en C3 face à l'AS Roma. Marseille devra obligatoirement remporter son barrage pour convaincre le portier de 32 ans de rejoindre la commanderie mais également gérer l'alternance entre Bounou et Lopez, acheté 12 millions d'euros en juillet 2022.