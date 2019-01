OM : La police empêche des supporters furieux d'envahir la Commanderie !

Dans : OM, Ligue 1.

La tension est montée d'un cran ce mercredi après-midi à l'Olympique de Marseille, puisque des Ultras ulcérés ont tenté d'envahir de force la Commanderie vers 17 heures. Alors qu'une réunion entre Rudi Garcia et des représentants des supporters avait été annulée, quelques dizaines de fans, furieux des résultats actuels et surtout de l'élimination en Coupe de France, ont réclamé la démission de l'entraîneur de l'OM et de Jacques-Henri Eyraud.

Tandis qu'à l'intérieur du centre d'entraînement de Marseille les joueurs, le staff et le président attendaient que les choses se calment, les forces de l'ordre sont intervenues pour éviter que la situation ne dégénère. « Le service d’ordre de l’OM a réussi à fermer les grilles à temps. La police est venue en renfort appuyée par sept véhicules donc deux fourgons », témoigne RMC, présent du place. Un semblant de calme étant revenu, les joueurs ont réussi à évacuer discrètement de la Commanderie, mais il est évident que ces incidents ne vont pas contribuer à améliorer la relation entre les supporters marseillais et leur équipe. La rencontre de dimanche face à Monaco au Vélodrome va probablement se dérouler sous haute surveillance, le risque étant clairement grand d'un mouvement d'humeur XXL des supporters de l'OM.