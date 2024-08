OM ‍: La piste Manor Solomon s'écroule

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est encore à la recherche d'éléments à recruter cet été sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi ne dira d'ailleurs pas non à une aide au sein de son secteur offensif.

Roberto De Zerbi sait que la saison qui vient de démarrer sera encore très longue pour son effectif. L'Italien souhaite avoir le meilleur effectif possible pour jouer les premiers rôles en Ligue 1 et concurrencer le Paris Saint-Germain. L'ancien de Brighton estime que son attaque n'est pas encore au complet. Raison pour laquelle la direction de l'OM est au travail pour essayer de signer des opportunités de marché. Ces dernières heures, ERETZ Sport faisait part d'un intérêt du club phocéen pour Manor Solomon, en situation d'échec à Tottenham et qui se cherche un nouveau défi. Mais l'international israélien vient de trouver son bonheur loin de la Canebière.

Une piste s'envole déjà pour l'OM en cette fin de mercato estival

Ces dernières heures, le Yorkshire Evening Post affirme en effet que Manor Solomon va s'engager en prêt avec Leeds United. Le joueur de 25 ans va même passer sa visite médicale prochainement. Une piste en moins donc pour l'OM, qui va devoir faire preuve d'ingéniosité pour se renforcer en cette fin de marché des transferts estival. Pas mal d'indésirables sont encore à faire partir et des surprises ne sont pas à écarter en cas de difficultés à le faire. Comme souvent ces dernières saisons, Pablo Longoria aimerait réaliser des prêts pour contenter Roberto De Zerbi. Manor Solomon, qui pouvait occuper plusieurs postes sur la ligne offensive, était une belle option pour les Marseillais. Mais elle n'aboutira donc pas. Outre l'Olympique de Marseille, Getafe et d'autres clubs de Bundesliga étaient également sur le coup pour l'ailier gauche israélien, qui n'a eu que des miettes comme temps de jeu avec Tottenham.