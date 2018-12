OM : La masse salariale explose, l'UEFA prépare le fouet

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Surveillé de près par l'UEFA, l'Olympique de Marseille n'aura pas d'autre choix que d'effectuer un marché raisonné en janvier prochain.

À l'instar du Paris Saint-Germain, le club phocéen se retrouve également dans le viseur du fair-play financier de l'UEFA ces derniers mois. Déjà condamné à payer une amende de 100 000 euros l'été dernier, pour cause de dépassement du déficit autorisé (39 ME au lieu de 30 ME sur trois saisons), l'OM reste potentiellement sous le coup d'autres sanctions. Tout cela à cause d'une masse salariale un peu trop élevée, surtout depuis l'arrivée de Kevin Strootman, le joueur le mieux payé du club avec un salaire mensuel de 800 000 euros. Des sommes qui font grincer des dents au sein de l'instance européenne.

« Il y a deux semaines à Nyon en Suisse, l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA a reçu les dirigeants de l’OM. Après lecture des chiffres de l’exercice 2017-2018, celle-ci veut vérifier la fiabilité des prévisions de recettes. Elle a demandé des informations supplémentaires. Une procédure classique. Aucune recommandation n’a été donnée concernant le mercato d’hiver. La priorité devrait néanmoins être d’alléger la masse salariale, bien lourde aux yeux des enquêteurs du fair-play financier », explique Le Journal du Dimanche. Pour contrebalancer tout cela, Marseille devra aussi accroître ses recettes, et la gestion exclusive de l'Orange Vélodrome à partir de 2019 va notamment aider dans ce sens.