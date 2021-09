OM : La Ligue des champions, le dernier cadeau de Tapie à René Malleville

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

La famille de Bernard Tapie va offrir une réplique de la Ligue des champions aux proches du mythique supporter de l’OM, René Malleville, décédé dimanche, pour qu’il soit enterré avec. Un magnifique geste.

La terrible nouvelle est tombée dimanche en début d’après-midi, quelques heures avant que Marseille se réunisse au Vélodrome pour le match contre Rennes (2-0). Comme un symbole. L’emblématique supporter de l’OM, René Malleville, révélé au plus grand public pour sa fameuse minute de débrief après les matchs de son club de toujours, sur le média local, Le Phocéen, est parti. Il est décédé à l’âge de 73 ans des suites d’un cancer dont il a révélé la malheureuse existence au début du mois d’août. Les supporters ont pu saluer sa mémoire au cours d’une minute d’applaudissements avant le coup d’envoi contre Rennes. La famille du plus grand président de l’histoire de l’OM, Bernard Tapie, proche de René Malleville, a également prévu un superbe geste.

René Malleville enterré avec la Ligue des champions

RMC Sport révèle que René Malleville sera enterré avec une réplique de la Ligue des champions, remportée par l’OM en 1993. Elle sera offerte par les Tapie. Stéphane, le fils de Bernard, a pu discuter une dernière fois avec le mythique supporter olympien, la veille de son décès, samedi. « Je suis épuisé. Je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss, mais le plus tard possible », lui confiait René Malleville. Le boss étant le surnom attribué par les supporters de l’OM à Bernard Tapie. En 2017, Stéphane Tapie avait demandé à René Malleville d’annoncer publiquement que l’ancien président de l’OM souffrait d’un cancer, contre lequel il se bat toujours. Le média rappelle également que Bernard Tapie avait offert sa médaille du sacre européen de 1993 à Depé, le légendaire supporter qui a donné son nom au virage nord du Vélodrome. Bernard Tapie et les fans de l’OM se vouent un respect mutuel. C’est aussi pour ça qu’il est tant aimé. Quel hommage pour René Malleville.