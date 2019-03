OM : La LFP n'a peur de rien, la preuve avec ce choix surprenant !

Dans : OM, Ligue 1, OGCN.

La semaine dernière, Canal Plus Sport dévoilait une vidéo dans laquelle on voyait Benoît Bastien refuser l’aide de la VAR, qui lui signifiait un possible penalty pour l’OM lors du match face à Nîmes (2e journée de L1). Chez les supporters phocéens, cette vidéo a évidemment fait l’effet d’une petite bombe, et l’arbitre n’est plus vraiment en odeur de sainteté dans la cité phocéenne. Pourtant, la LFP a décidé ce mardi de le désigner comme arbitre principal du choc OM-Nice, lequel se déroulera dimanche soir au Stade Vélodrome.

« Au calme, quelques jours seulement après le retour de flamme de la polémique autour de Nîmes-OM, un certain Benoît Bastien vient d'être désigné pour arbitrer OM-OGCN ce dimanche. Timing surprenant et pression forcément forte sur M. Bastien » a ainsi constaté Fabrice Lamperti, journaliste pour La Provence, qui ne pensait pas revoir aussi rapidement Benoît Bastien dans l’antre du Stade Vélodrome.