OM : La L1, il faut courir, une recrue ne digère pas

Dans : OM, Ligue 1.

Il n’y a pas eu de nouveaux avant-centres à Marseille cet été, mais l’OM a néanmoins fait quelques paris de taille pour se renforcer avec des joueurs pas forcément connus. Il y a eu Duje Caleta-Car en défense, et Nemanja Radonjic au poste d’ailier. Les deux joueurs ont beaucoup de problèmes en ce début de saison, et Rudi Garcia les ménage très régulièrement. Il faut dire que, concernant l’ailier serbe, ce dernier a pris une grosse claque lors de ses premiers matchs. Avec de grosses difficultés physiques à tenir le rythme, quelques belles erreurs, et au final un impact très limité. En conférence de presse, l’ancien de l’Etoile Rouge de Belgrade a confirmé que pour le moment, c’était dur pour lui de s’adapter au championnat de France.

« Lorsque j'étais en Serbie je ne suivais pas trop la Ligue 1. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile au niveau physique. Il faut courir beaucoup. Les équipes ont le même niveau ou presque qu'en Angleterre. Ce n'est pas la même chose en Serbie... C'est aussi pour cela qu'il me faudra du temps pour m'intégrer », a prévenu un Nemanja Radonjic qui avoue que sa fameuse bourde en Europa League face à Francfort, avec une relance ratée plein axe qui a coûté le but, a aussi bien plombé son capital confiance.