OM : La fin de 20 ans d'humiliation ? Payet en a pleuré !

Par Corentin Facy

Dimitri Payet, qui court toujours après son premier trophée en carrière, rêve plus que jamais de décrocher la Coupe de France avec l’OM.

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille a fait un grand pas vers un éventuel trophée en éliminant le Paris Saint-Germain de la Coupe de France. Lyon et Lens sont encore qualifiés, mais l’OM fait désormais office de grand favori et jeudi soir, le tirage au sort des quarts de finale a été très généreux avec l’équipe d’Igor Tudor qui affrontera Annecy (Ligue 2) à l’Orange Vélodrome. Une place en demi-finale n’est plus très loin et l’OM pourrait toucher du doigt son objectif de décrocher un titre cette saison dans les semaines à venir. Cela serait un moment très spécial pour Dimitri Payet. Du haut de ses 36 ans, le capitaine marseillais, relégué sur le banc cette saison, n’a toujours pas décroché le moindre titre depuis le début de sa carrière il y a 20 ans de cela. « Marseillais à vie » depuis sa prolongation de contrat et très attaché à l’OM, il rêve plus que tout d’offrir la Coupe de France au peuple phocéen.

L'émotion de Payet dans le vestiaire après OM-PSG

Selon les informations de L’Equipe, Dimitri Payet a ainsi pris la parole dans le vestiaire auprès de ses coéquipiers après la victoire éclatante de l’OM face au PSG, mercredi soir en huitième de finale de la Coupe de France. Le numéro 10 de Marseille a rappelé à ses coéquipiers que cette victoire n’était pas encore un trophée. Mais bien conscient que le club phocéen était maintenant le grand favori de cette Coupe de France, il a eu du mal à cacher son émotion et a fini par verser quelques larmes. Cette scène démontre par ailleurs à quel point Igor Tudor a parfaitement géré le cas Dimitri Payet. Car même si le meneur de jeu tricolore n’a plus le niveau pour être un titulaire à part entière à Marseille, surtout dans les grandes affiches, l’entraîneur croate continue d’en faire un joueur important en interne. Sa titularisation contre Nice, bien que décevante avec une sortie dès la mi-temps, a également fait du bien à Payet, qui pourrait jouer ce samedi à Clermont. « Avec Tudor, il n'y a pas de faux-semblant, les choses sont claires, et même si son rôle de joker de luxe ne doit pas le ravir, Payet semble avoir accepté cette nouvelle condition » conclut L’Equipe, pour qui Igor Tudor a tout bon avec Dimitri Payet à Marseille cette saison. Si cela pouvait permettre au Réunionnais de mettre enfin un trophée à son palmarès, lui qui se fait souvent rappeler que, malgré son talent, il n'a toujours rien gagné au plus haut niveau.